موعد مباراة تونس ضد بوروندي والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين مباراة المنتخب التونسي ضد نظيره منتخب بوروندي والتي تجمع المنتخبان في إطار ودي إستعداداً لمنافسات بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأدى المنتخب التونسي مرانه الاخير يوم أمس الأحد بحضور الاعلاميين بعد أن كانت باقي الحصص التدريبية تقام خلف الأبواب المغلقة.

وقبل انطلاق التدريب الرئيسي تحدث اللاعبون إلى القنوات الفضائية الموجودة وأكدوا وجود طموح كبير لديهم في الحصول على اللقب الإفريقي.

ولعب المنتخب التونسي يوم الثلاثاء الماضي مباراة ودية ضد المنتخب الكرواتي ونجح في الفوز بها بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أنيلكو هيرجافيك.

وسبق مباراة وصيف بطل العالم فوز نسور قرطاج على المنتخب العربي العراقي بهدفين مقابل لا شيء يوم الجمعة السابع من شهر يونيو على الملعب الأوليمبي في رادس.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة تونس وبوروندي في تمام الساعة الثامنة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس.