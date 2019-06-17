مصادر.. الحكومة السورية تنوي زيادة أسعار الدخان
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:14 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام سورية أن المؤسسة العامة للتبغ في البلاد قررت رفع أسعار منتجاتها من السجائر والتنباك، بزيادة قدرت بخمس ليرات عن كل علبة.
وذكر أن هذه الزيادة المقررة ستسري على
الأنواع التالية:
حمراء طويلة ورق.
حمراء طويلة لايت.
حمراء قصيرة كرتون.
شام قصيرة.
التنباك اللاذقاني - تنباك البزري.
وتمت الإشارة بالمقابل، إلى أن أسعار منتجات
أخرى ستبقى على حالها من دون زيادات وهي:
الشام الطويلة –إيبلا –الحمراء الطويلة
الكرتون.
Advertisements
المزيد عن: مصادر سوريا زيادة أسعار الدخان الحكومة السورية
- زيادة جديدة فى أسعار السجائر أول يوليو
- "شعبة الدخان": جشع التجار وراء زيادة أسعار السجائر
- شركات السجائر الأجنبية تكشف عن موعد الزيادة الجديدة في الأسعار
- "شعبة الدخان" تعلن عن موعد زيادة أسعار السجائر
- "سنة أولى تعويم".. عام الصدمات للمدخنين في مصر
- "شعبة الدخان": البرلمان راعى الفئة المحدودة في زيادة أسعار السجائر
- عاجل.. تفاصيل الزيادة الجديدة بشأن السجائر التي أقرها "النواب"
- إتحاد الصناعات: الدولة ليس لديها إلا قطاع الدخان لزيادة مواردها
- "شعبة الدخان" طرح سجائر أجنبية جديدة لمحدودى الدخل خلال شهر