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مصادر.. الحكومة السورية تنوي زيادة أسعار الدخان

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:14 ص
مصادر.. الحكومة السورية تنوي زيادة أسعار الدخان
زيادة أسعار الدخان
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وكالات
 
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن المؤسسة العامة للتبغ في البلاد قررت رفع أسعار منتجاتها من السجائر والتنباك، بزيادة قدرت بخمس ليرات عن كل علبة.

وذكر أن هذه الزيادة المقررة ستسري على الأنواع التالية:

حمراء طويلة ورق.

حمراء طويلة لايت.

حمراء قصيرة كرتون.

شام قصيرة.

التنباك اللاذقاني - تنباك البزري.

وتمت الإشارة بالمقابل، إلى أن أسعار منتجات أخرى ستبقى على حالها من دون زيادات وهي:

الشام الطويلة –إيبلا –الحمراء الطويلة الكرتون.

 

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