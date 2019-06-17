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اليوم.. المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب يبدأ أعماله بالجامعة العربية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:12 ص
اليوم.. المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب يبدأ أعماله بالجامعة العربية
جامعة الدول
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يبدأ اليوم، المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، أعماله، بتنظيم من مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

ويعقد المنتدى على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى بالاستثمار فى الشباب"، ويهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال العرب من خلال استثمار قدرات ومواهب الشباب وتحفيز ابتكاراتهم وإبداعاتهم والسعى لحل مشكلة نقص التمويل والخبرات بغية غرس وتعميق ثقافة الاستثمار فى أوساط الشباب وتمكينهم وتبنى ابتكاراتهم مما يعزز توثيق الثقة بين الشباب والمجتمع.

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المزيد عن: مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة رواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة المنتدى الثانى لرواد الأعمال
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