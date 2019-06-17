جونسون يتغيب عن أول مناظرة للمرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية

شارك 5 مرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية في أول مناظرة تلفزيونية، فيما آثر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون تفادي المواجهة التي تركزت حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال 4 من المرشحين، بعد تبادل عبارات قاسية، إنهم سيسعون إلى إعادة التفاوض على اتفاق "بريكست"، الذي تم التوصل إليه مع بروكسل، مع أن زعماء الاتحاد الأوروبي استبعدوا ذلك مرارا.

أما المرشح الخامس، وزير التنمية الدولية، روري ستيوارت، فأعلن أنه سيمضي قدما في الاتفاق الحالي، على الرغم من أن البرلمان رفضه ثلاث مرات هذا العام، في عملية دفعت رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي إلى الاستقالة.

واستخدم وزير الخارجية، جيريمي هانت (أحد المرشحين)، الذي تحول من داعم للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016 إلى مؤيد الآن لخروج بريطانيا، استخدم لهجة تصالحية.

وقال المرشحون الأربعة، ما عدا ستيوارت، إنهم على استعداد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي الحالي، الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وذهب وزير الاتحاد الأوروبي السابق، دومينيك راب، الذي استقال من الحكومة احتجاجا على التسويات التي قدمتها الحكومة مع بروكسل، ذهب أبعد من الآخرين في عدم استبعاد تعليق البرلمان إذا لزم الأمر لمنع النواب من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا وكان وزير الخارجية السابق والمرشح الأبرز لشغل منصب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قد أكد سابقا أن على بريطانيا أن تخرج في هذا التاريخ بـ"اتفاق أو بدونه".