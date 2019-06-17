بدء امتحان مواد الفلسفة والديناميكا والأحياء لطلاب الثانوية العامة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:00 ص
ريم محمود
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يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات)، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة.
بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طالب/ طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالب/ طالبة.
بينما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة، والامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة.
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