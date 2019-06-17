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حالة الطقس اليوم الإثنين 17-6-2019 (فيديوجراف)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:58 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 17-6-2019 (فيديوجراف)
أرشيفية
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، ولمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 17-6-2019 عبر الفيديو التالي:



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