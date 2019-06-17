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قائد قوات الدعم السريع يتوعد بـ"شنق" المسؤولين عن فض الاعتصام في السودان

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:51 ص
قائد قوات الدعم السريع يتوعد بـشنق المسؤولين عن فض الاعتصام في السودان
صورة تعبيرية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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وعد قائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، بالإعدام شنقًا لكل من قام بتفريق اعتصام المتظاهرين الذي أدى إلى مقتل العشرات.

وعلى الرغم من أن دقلو ضيق الخناق على الجناة، إلا أن المتظاهرين يرون أنه مسؤول بشكل كبير عن هذه الحملات الدموية.

وتشير النتائج الأولية إلى أن الضباط والجنود قد تدخلوا وفضوا الإعتصام دون إذٍن صريح من رؤسائهم.

وصرح في خطاب أذاعه تليفزيون الدولة:" أن الجيش يسعى جاهدًا لإرسال مثل هؤلاء الغوغائيين إلى حبل المشنقة".

ويُذكر أنه احتشد آلاف المتظاهرين في مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وتقول التقارير إن أكثر من 110 أشخاص قد قتلوا في الحملة منذ 3 يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وأبلغت السلطات عن 61 حالة وفاة.
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