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شيماء سيف تحتفل بالليلة الأخيرة لـ"ون أو ون" بالكويت

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:43 ص
شيماء سيف تحتفل بالليلة الأخيرة لـون أو ون بالكويت
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الفجر الفني
 
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شاركت النجمة شيماء سيف جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو "إنستجرام"، بمقطع مصور ظهرت من خلاله في كواليس مسرحيتها الجديدة "ون أو ون" التي تقدمها بدولة الكويت، وذلك بعد آخر ليلة عرض لها.


وظهرت "شيماء" وفريق عمل المسرحية وهم في غاية السعادة ويقدمون وصلة رقص على أغنية المسرحية، وعلقت شيماء سيف على المقطع وقالت: "خللللصت المسرحية وراجعة بلدى.. الحمد لله.. شكرا من قلبى للشعب الكويتى الجميل العاشق للفن على حبهم الكبير وحسن استقبالهم.. أحلى جمهور بجد نورتونا".

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