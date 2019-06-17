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مقتل وإصابة 27 مدنيا في قصف يستهدف قرية بريف حلب شمالي سوريا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:44 ص
مقتل وإصابة 27 مدنيا في قصف يستهدف قرية بريف حلب شمالي سوريا
ريف حلب
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وكالات
 
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قتل 12 شخصا وأصيب 15 آخرين، في قصف لمسلحي "جبهة النصرة" على قرية الوضيحي بريف حلب شمالي سوريا.

 

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا": "قامت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريف حلب الغربي من اتجاه بلدة خان طومان والراشدين اعتدت بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي بالريف الجنوبي للمدينة ما تسبب باستشهاد 12 مدنيا وإصابة 15 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم".

 

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشافي المدينة لتقديم العلاج اللازم لهم حيث تبين أن إصابات بعضهم خطيرة.

 

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011، وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق. وما زالت عمليات تطهير الأراضي السورية من بقايا المسلحين مستمرة، وفي الوقت الحاضر تحظى التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين بالأولوية الأساسية.

 

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