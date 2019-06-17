مانشستر يونايتد يقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة (تعرف على التفاصيل)

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يواصل محاولاته لإقناع نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد بالبقاء وعدم الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إدارة المان اليونايتد ستضطر لمنح راتب لراشفورد قد يصل إلى 350 ألف إسترليني أسبوعيًا لإقناعه بالبقاء وقطع الطريق على إغراءات ريال مدريد وبرشلونة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة المان يونايتد تخشى رحيل راشفورد مجانًا لاسيما أن عقده ينتهي في صيف 2020.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر ينوي الاعتماد على راشفورد كمهاجم أساسي للفريق خلال الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البلجيكي روميلو لوكاكو فتخطط إدارة مانشستر يونايتد للتخلص منه في الميركاتو الصيفي الحالي ويعتبر إنتر ميلان الوجهة الأقرب له.