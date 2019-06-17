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تكذيبا لشائعة الخلاف بينهما.. دينا الشربيني تنشر صورتها مع شيرين رضا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:31 ص
تكذيبا لشائعة الخلاف بينهما.. دينا الشربيني تنشر صورتها مع شيرين رضا
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شاركت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها صورتها برفقة الفنانة شيرين رضا، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

الشربيني، نشرت الصورة لتنفي من خلالها حدوث أي خلافات بينها وبين شيرين رضا.

كانت دينا الشربيني أجرت قبل أيام لقاءًا إذاعيًا تحدت خلاله عن الهضبة عمرو دياب بإنه إنسان طيب وراجل وجدع وحنين، لافتة إلى أنها تأخد رأيه هو ووالدها في جميع لأعمال التي تعرض عليها.

وأضافت "دينا" خلال حوارها الإذاعي مع إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم أف أم، أن عمرو دياب غيرها تمامًا، لأن لديه خبرة، موضحة أنهما الاثنان يشتركان في حبهما للحياة.

وأكدت "دينا" أن عمرو دياب أضاف لها وهو يحرص على دفعها للإمام، مشيرة إلى أنها تحب كل أغانيها القديمة والجديدة، ومؤكدة على عبقريته في اختيار أغانيه.


تكذيبا لشائعة الخلاف بينهما.. دينا الشربيني تنشر صورتها مع شيرين رضا
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