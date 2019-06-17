تقارير صحفية: برشلونة يتعرض لصدمة كبرى في أكبر صفقاته

نفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، ما يتردد عبر وسائل الإعلام حول وصول نادي برشلونة لاتفاق نهائي مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.





وقالت الصحيفة الاسبانية أن كل شيء بين الطرفين يسير بشكل جيد ويتبين ذلك من خلال تصريحات جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتليتيكو مدريد.





كما أوضحت الصحيفة أن نادي أتليتكو يريد التعاقد مع جواو فيليكس الذي سيدفع مبلغ 120 مليون يورو لنادي بنفيكا.





وكان خورخي مينديز وكيل أعمال فيليكس قد أرسل تحذيراً لنادي أتلتيكو مدريد ليُخيره إما إنهاء الصفقة أو إغلاق العملية قريباً أو سيتم بيعه إلى نادي آخر.



