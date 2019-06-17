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موعد حفل زفاف جينيفر لوبيز من إليكس رودريجيز

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:59 ص
موعد حفل زفاف جينيفر لوبيز من إليكس رودريجيز
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تحدثت المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عن العديد من الأمور الخاصة، وذلك فى إطار استعدادتها لعدد من حفلاتها الغنائية المقبلة فى جولة غنائية ضخمة تستعد لها.

وتحدثت خلال مقطع فيديو بثته عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عن علاقتها بلاعب البيسبول السابق وخطيبها أليكس رودريجز.

وكشفت خلال الفيديو عن موعد زواجها منه حين أكدت على  أنها قد تتزوج منه العام المقبل 2020.

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