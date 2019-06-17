تقارير.. محمد صلاح يوجه رسالة مدمرة إلى ريال مدريد

تمسك الجناح المصري لفريق ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" بالبقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل، رافضاً أى عروض متاحة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح رفض مغادرة ليفربول الصيف الحالى وقرر البقاء للموسم المقبل، بعدما رفض عروض الإنضمام ليوفنتوس الإيطالى وريال مدريد الإسبانى.





وأشارت الصحيفة، أن كل منهما تقدم بعرض رسمي قيمته 150 مليون جنيه إسترلينى ولكن رفض الدولى المصري، الرحيل عن الريدز.





كما أكدت الصحيفة أيضاً أن السنغالى ساديو مانى جناح ليفربول أيضاً رفض الرحيل لأى فريق خلال الفترة الحالية، وتمسك بالبقاء فى الريدز.





ويذكر أن محمد صلاح قد توُج مع ليفربول هذا العام ببطولة دوري أبطال أوروبا وسجل 5 أهداف خلال البطولة، بخلاف تتويجه بلقب هداف الدورى الإنجليزي لموسمين متتاليين.