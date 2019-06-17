مليوني مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" في وقت قياسي (فيديو)

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب،

أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".





وسجلت الأغنية نحو مليوني مشاهدة في أقل من 10 ساعات فقط منذ طرحها للمشاهدة والاستماع.



