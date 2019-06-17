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مليوني مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" في وقت قياسي (فيديو)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:30 ص
مليوني مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة نجيبك نجيبك في وقت قياسي (فيديو)
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الفجر الفني
 
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طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".

وسجلت الأغنية نحو مليوني مشاهدة في أقل من 10 ساعات فقط منذ طرحها للمشاهدة والاستماع. 

وحقق برومو الأغنية حقق هو الآخر مليوني مشاهدة ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.
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