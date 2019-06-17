مليوني مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك نجيبك" في وقت قياسي (فيديو)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:30 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
طرح المطرب المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنيته الجديدة "نجيبك نجيبك".
وسجلت الأغنية نحو مليوني مشاهدة في أقل من 10 ساعات فقط منذ طرحها للمشاهدة والاستماع.
وحقق برومو الأغنية حقق هو الآخر مليوني مشاهدة ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع يوتيوب.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- سعد لمجرد يفاجىء جمهوره بكليب "Let Go" ويحقق نصف مليون مشاهدة (فيديو)
- 2.5 مليون مشاهدة لكليب سعد لمجرد الجديد "let go"
- سعد لمجرد يقفز لـ"12 مليون" مشاهدة بأغنيته الجديدة "let go"
- 21 مليون مشاهدة لأغنية "Let Go" للمطرب سعد لمجرد
- سعد لمجرد يتخطى الـ50 مليون مشاهدة بـ"Let Go" (فيديو)
- مليون مشاهدة لأغنية سعد المجرد "غزالي غزالي" خلال 3 ساعات من طرحها (فيديو)
- بعد 5 أيام من عرضها.. 15 مليون مشاهدة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "كازا بلانكا" (فيديو)
- مشاهدات قياسية لـ"إنت معلم" بالكوري! (فيديو)
- شاهد.. برومو أغنية سعد لمجرد الجديدة "نجيبك" (فيديو)