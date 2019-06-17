تعرف على مزايا استخدام بطاقات الائتمان
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:18 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هناك العديد من الفوائد تعود على المواطن من استخدام "كارت ائتمان".
وأضاف "دره"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر يوفر له أمان، وتتبع لحجم الإنفاق الخاص به، موضحا أن هناك كارت "دفع مسبق"، ولا يوجد عليه أي نوع من أنواع المصاريف والعبء الزائد على المستهلك.
ولفت إلى أن المواطن يتسلم الكارت الخاص به "وهو قاعد"، بعد ملء بياناته، ويستطيع من خلاله التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى 100 جنيه، ويستطيع شحنه بأي مبلغ يريده.
وأضاف "دره"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر يوفر له أمان، وتتبع لحجم الإنفاق الخاص به، موضحا أن هناك كارت "دفع مسبق"، ولا يوجد عليه أي نوع من أنواع المصاريف والعبء الزائد على المستهلك.
ولفت إلى أن المواطن يتسلم الكارت الخاص به "وهو قاعد"، بعد ملء بياناته، ويستطيع من خلاله التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى 100 جنيه، ويستطيع شحنه بأي مبلغ يريده.
Advertisements
المزيد عن: كارت ائتمان توك شو بنك مصر
- بنك "الشركة المصرفية" يلغى حدود السحب على بطاقات الائتمان بالخارج
- خبير مصرفي يوضح خطوات الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الوديعة (فيديو)
- ضبط مدير خدمة عملاء مطعم شهير بالتجمع الخامس يستخدم بطاقات الزبائن الائتمانية للتسوق الالكتروني
- محمد كفافى: لدينا 300 ألف عميل بـ"القائمة السوداء" للبنوك
- ضبط شاب يستولى على بيانات بطاقة إئتمانية بالغربية
- بقيمة 12 جنيه للرحلة.. "مواصلات مصر" تبدأ العمل بالكارت الذكي
- تعرف على تفاصيل كارت المواصلات الموحد (فيديو)
- بـ40 جنيهًا ورصيد هدية.. تفاصيل الكارت الذكي بمواصلات مصر