تعرف على مزايا استخدام بطاقات الائتمان



وأضاف "دره"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر يوفر له أمان، وتتبع لحجم الإنفاق الخاص به، موضحا أن هناك كارت "دفع مسبق"، ولا يوجد عليه أي نوع من أنواع المصاريف والعبء الزائد على المستهلك.



ولفت إلى أن المواطن يتسلم الكارت الخاص به "وهو قاعد"، بعد ملء بياناته، ويستطيع من خلاله التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى 100 جنيه، ويستطيع شحنه بأي مبلغ يريده.

قال الدكتور إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هناك العديد من الفوائد تعود على المواطن من استخدام "كارت ائتمان".