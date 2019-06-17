إنذار أوغندي ونتائج سلبية لـ"منافسي مصر" قبل انطلاق أمم إفريقيا





حقق منتخب مصر فوزًا معنويًا هامًا على نظيره غينيا بنتيجة 3/1 في البروفة الأخيرة له قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.





وكان منتخبنا الوطني استهل معسكره الاعدادي لبطولة أمم إفريقيا، بمواجهة منتخب تنزانيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل سجله "أحمد المحمدي"، قبل أن يحقق فوزه اليوم على منتخب غينيا في مباراته الودية الثانية قبل إنطلاق البطولة القارية.





ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات (جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي).





ويستعرض "الفجر الرياضي" ما قدمه منافسي مصر الثلاث (الكونغو - أوغندا - زيمبابوي) خلال الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا:-





1- الكونغو الديمقراطية:





خاض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين وديتين خلال معسكره الاعدادي لبطولة أمم إفريقيا، وواجه في مباراته الودية الأولي منتخب بوركينا فاسو وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.





بينما واجه المنتخب الكونغولي نظيره الكيني في الودية الثانية وانتهت بالتعادل السلبي أيضًا.





2- أوغندا:





استهل المنتخب الأوغندي معسكره الاعدادي بمواجهة ودية ضد منتخب تركمنستان، يوم 9 يونيو الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.





بينما التقي منتخب أوغندا مع منتخب كوت ديفوار أمس السبت في مباراته الودية الثانية في معسكره الاعدادي لبطولة أمم إفريقيا، وفاز المنتخب الأوغندي بهدف دون مقابل سجله فاروق ميا من ركلة جزاء.





3- زيمبابوي:





خاض منتخب زيمبابوي ثالث منتخبات مجموعة مصر، مباراتين وديتين خلال استعداداته النهائية لبطولة أمم إفريقيا، تعادل سلبيًا في المباراة الاولي ضد نيجيريا والتي جمعتهما يوم 8 يونيو الماضي.





بينما تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره التنزاني بهدف لمثله في المباراة البروفة الأخيرة له قبل بطولة أمم إفريقيا، والتي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب "السكة الحديد " في مصر.



