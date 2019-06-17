خبير معلومات: السوشيال ميديا أرض خصبة لترويج الشائعات
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:31 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه تم اختيار "السوشيال ميديا" لنشر الشائعات لأنها أرض خصبة، سهلة وسريعة الانتشار، وغير مكلفة وهوية من يروج الشائعة مجهولة وغير معروفة.
وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك العديد من الحسابات المسروقة يتم استخدامها للترويج للشائعات.
وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك أسباب لخروج الشائعة منها عدم عرض وجهتين نظر في البرامج التلفزيونية، وأن بعض المؤسسات التي تمسها الشائعات ليست لديها صفحات على التواصل الاجتماعي معروفة لدى الناس.
وأشار إلى أن حوالي 50% من الناس الذين يروجون للشائعة لهم أغراض خاصة، وهناك أخرون يروجون الشائعة ليعرفون مدى صحتها، لافتا إلى أن هناك شائعة تخرج كل عام وهي تأجيل موعد الدراسة.
وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك العديد من الحسابات المسروقة يتم استخدامها للترويج للشائعات.
وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك أسباب لخروج الشائعة منها عدم عرض وجهتين نظر في البرامج التلفزيونية، وأن بعض المؤسسات التي تمسها الشائعات ليست لديها صفحات على التواصل الاجتماعي معروفة لدى الناس.
وأشار إلى أن حوالي 50% من الناس الذين يروجون للشائعة لهم أغراض خاصة، وهناك أخرون يروجون الشائعة ليعرفون مدى صحتها، لافتا إلى أن هناك شائعة تخرج كل عام وهي تأجيل موعد الدراسة.
Advertisements
المزيد عن: وليد حجاج مصر النهاردة مصر الشائعات أخبار
- ميادة عبدالعال تكتب: كثرة الكذب صدق وقلة الصدق كذب
- خبير معلومات: هناك ألعاب إلكترونية هدفها التدريب على استخدام السلاح
- د. أماني ألبرت تكتب: حرب الشائعات على السوشيال ميديا (1)
- خبير أمن معلومات: صفحات "الكوميكس" هي وسيلة الجماعات الإرهابية لنشر الشائعات
- مصطفى ثابت يكشف تفاصيل خطيرة عن شائعات السوشيال ميديا (فيديو)
- خبير: 55 مليون مصري يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي
- محمد صبحي يحذر من سرقة صفحات الشخصيات العامة
- عميد كلية الإعلام الأسبق: "شائعة وزير النقل مهزلة بمعنى الكلمة"
- خبير إعلامي: الميليشيات الإلكترونية مصدر الشائعات الأول في مصر
- خبير أمن معلومات لـ المصريين: "لا تكونوا فريسة سهلة للشائعات"