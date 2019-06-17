خبير معلومات: السوشيال ميديا أرض خصبة لترويج الشائعات



وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك العديد من الحسابات المسروقة يتم استخدامها للترويج للشائعات.



وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك أسباب لخروج الشائعة منها عدم عرض وجهتين نظر في البرامج التلفزيونية، وأن بعض المؤسسات التي تمسها الشائعات ليست لديها صفحات على التواصل الاجتماعي معروفة لدى الناس.



وأشار إلى أن حوالي 50% من الناس الذين يروجون للشائعة لهم أغراض خاصة، وهناك أخرون يروجون الشائعة ليعرفون مدى صحتها، لافتا إلى أن هناك شائعة تخرج كل عام وهي تأجيل موعد الدراسة.

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه تم اختيار "السوشيال ميديا" لنشر الشائعات لأنها أرض خصبة، سهلة وسريعة الانتشار، وغير مكلفة وهوية من يروج الشائعة مجهولة وغير معروفة.