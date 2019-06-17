"ماستر كارد": 30 مليون شخص يستخدمون وسائل الدفع الإلكترونية في مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:21 ص
نعيم يوسف
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قال مجدي حسن، المدير الإقليمي لشركة "ماستر كارد"، في منطقة مصر وباكستان، إن الكثير ممن يحملون بطاقات "كروت ائتمان" يخيلون إن هذه البطاقات لسحب المرتب فقط، ولكن في الحقيقة يمكن الشراء من خلالها.
وأضاف "حسن"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أن كل بطاقة تصلح للدفع الإلكتروني والمشتروات، ولا يوجد بطاقة لسحب المرتب فقط.
وتابع المدير الإقليمية لشركة "ماستر كارد"، أن هناك 11 مليون مواطن مصري يستخدمون الهاتف المحمول كوسيلة دفع، وقد أصدر البنك المركزي قواعد تنظم هذا العمل.
وشدد على أن الدفع الإلكتروني أفضل من الكاش، والإجراءات أصبحت أسهل ما يكون ويمكن أن يحصل على هذه الخدمة بصورة الرقم القومي فقط.
وأكد أن هناك حركة إيجابية في مسألة الدفع الإلكتروني، وهناك حاليا في السوق المصرية نحو 30 مليون شخص وسيلة دفع، سواء كارت أو على الهاتف المحمول، لافتا إلى أنها نموذج يحتذي به على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف "حسن"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أن كل بطاقة تصلح للدفع الإلكتروني والمشتروات، ولا يوجد بطاقة لسحب المرتب فقط.
وتابع المدير الإقليمية لشركة "ماستر كارد"، أن هناك 11 مليون مواطن مصري يستخدمون الهاتف المحمول كوسيلة دفع، وقد أصدر البنك المركزي قواعد تنظم هذا العمل.
وشدد على أن الدفع الإلكتروني أفضل من الكاش، والإجراءات أصبحت أسهل ما يكون ويمكن أن يحصل على هذه الخدمة بصورة الرقم القومي فقط.
وأكد أن هناك حركة إيجابية في مسألة الدفع الإلكتروني، وهناك حاليا في السوق المصرية نحو 30 مليون شخص وسيلة دفع، سواء كارت أو على الهاتف المحمول، لافتا إلى أنها نموذج يحتذي به على مستوى الشرق الأوسط.
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