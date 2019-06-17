فيديو لميجان ماركل وزوجها الأمير هاري يثير جدلا!
الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:58 ص
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أثار مقطع فيديو للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل خلال مشاركتهما في حفل تقليدي يؤديه الجيوش البريطانية يسمى "Trooping the Colour" جدلا كبيرا على السوشيال.
ويظهر على مقطع الفيديو وكأن الأمير هاري يتكلم مع زوجته بحدة، وهما واقفان على شرفة قصر باكنجهام خلال مراسم الحفل.
واستعانت صحيفة بريطانية "إكسبرس"، برأي خبير، قارئ الشفاه لمعرفة ما قاله الأمير لزوجته، فعندما دارت ميغان إلى الأمير هاري وسألته شيئا المرة الأولى، جاوبها، "نعم، ذلك صحيح"، لكن عندما دارت إليه لتسأله شيئا مرة أخرى، قال لها بكل جدية، "التفتي"، وبعدها قال "انظري".
وعلق العديد من المستخدمين على الفيديو، قائلين أن الأمير بدا شريرا، وأنه تكلم مع ميغان ببرودة شديدة، وقال مستخدمون آخرون أن ميغان كادت أن تبكي.
وجرت المحادثة بين هاري وميجان قبل بدء النشيد الوطني لبريطانيا العظمى بقليل، ووفقا لبروتوكول العائلة المالكة البريطانية، يجب النظر إلى الجمهور وكأنك تنظر إلى المستقبل أثناء عزف النشيد.
Prince Harry telling Meghan Markle to turn around at #TroopingOfTheColour #megxit #sussexsquad pic.twitter.com/yWlwF2n2yB— “is he nice?” (@justmythorts) June 8, 2019
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