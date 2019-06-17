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شاهد.. هدية رجاء الجداوي لـ عمرو أديب على الهواء بمناسبة عيد الأب

الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:40 ص
شاهد.. هدية رجاء الجداوي لـ عمرو أديب على الهواء بمناسبة عيد الأب
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن زميلته في تقديم برنامجه "الحكاية"، الفنانة رجاء الجداوي قدمت له هدية بمناسبة عيد الأب.

وعرض "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية "MBC مصر" الهدية وهي عبارة عن ميدالية وسلسلة، معقبا: "فيه حد افتكر الأب".

وتابع: "الأب الغلبان المسكين اللي بيتعب ويشقى ومحدش بيشكره".

من جانبها، قالت رجاء الجداوي: "الأب هو عمود البيت، وهو الذي يجب عليه أن يتناقش مع زوجته لحل المشاكل العائلية".
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