موعد مباراة اليابان وتشيلي في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام الثلاثاء مباراة اليابان ضد تشيلي والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد المورومبي لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.





ويلعب المنتخب الياباني في البطولة بدعوة من إتحاد أمريكا الجنوبية بجانب المنتخب العربي القطري الذي نجح في تحقيق تعادل مثير مع باراجواي في مباراته الأولى بهدفين لكل منتخب لحساب مباريات المجموعة الأولى.





ويطمح الساموراي الياباني في السير على نهج العنابي وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب منتخب تشيلي من أجل الحصول على مقعد في الدور المقبل.





فيما يدخل رفقاء أرتورو فيدال المباراة وهم أصحاب اللقب في النسختين الأخيريتين ما يجعلهم يدافعون عن اللقب بضراوة من أجل تحقيقه للمرة الثالثة توالياً.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.





فيما ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 ويعلق عليها علي محمد علي فيما يتولى التعليق على بي إن سبورتس إتش دي ماكس 4 محمد بركات وسعد الحوطي.