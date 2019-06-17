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ليلة سقوط "جهاد".. ضبط هارب من تنفيذ 28 حكمًا قضائيًا في أكتوبر

الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:43 ص
ليلة سقوط جهاد.. ضبط هارب من تنفيذ 28 حكمًا قضائيًا في أكتوبر
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إيمان عبد العاطي
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على هارب من 28 حكمًا قضائيًا بأكتوبر.

ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتمكن القول الأمني 615 لاسلكي برئاسة النقيب أحمد جامع الضابط بإدارة تأمين أكتوبر مباحث والقوة المرافقة له، من ضبط جهاد ز ا، 40 سنة، عاطل ومقيم المعادي القاهرة، المحكوم عليه في 28 قضية ( شيك، إيصال امانة ) باجماالي 28 سنة وشهرين اخرهم 2017 جنح قسم المعادي ( شيك ).

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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