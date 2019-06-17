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نجم الأهلي السابق يحرج لاسارتي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:29 ص
نجم الأهلي السابق يحرج لاسارتي
لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد علي، مدافع فريق نادي الجونة، أن الروح غابت عن لاعبي فريق النادي الأهلي هذا الموسم. 

وقال علي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أداء الاهلي لم يكن مرضيا في ظل وجود لاعبين ذو إمكانيات عالية، لكن إسلوب لاسارتي لم يكن على مستوى الأهلي".

وعن مواجهة الزمالك: "مباراة هامة حتى بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز، فمواجهة القطبين دائمًا ما تكون هامة".
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