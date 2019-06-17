اليوم.. توقيع بروتوكول بين القومية للتأمينات ومصر الخير لمساعدة المتعثرين
الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:20 ص
آيات عامر
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توقع وزارة التضامن الاجتماعى برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة مصر الخير، وذلك اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.
ويعقد البرتوكول في إطار العمل مساعدة المتعثرين علي سداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة او أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، وذلك بحضور رئيس صندوق التامينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، سامي عبدالهادي، والسيد محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير.
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