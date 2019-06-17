آخر صورة لممثلة شهيرة قبل انتحارها

سبب خبر وفاة الممثلة الأمريكية مارلين مونرو في 5 أغسطس عام 1962 صدمة كبيرة لمحبيها وعشاقها حول العالم، حيث أعلنت السلطات الأمريكية وقتها أن وفاة أيقونة الإغراء جاءت نتيجة انتحارها بحبوب منومة لتنتهي رحلتها في عالم السينما وهي في أوج مجدها.





وكان موقع فني عالمي قد نشر، آخر صورة للممثلة الراحلة في أغسطس من عام 1962 قبل أيام قليلة من وفاتها يوم 5 أغسطس من العام نفسه وهي بصحبة المغني الأمريكي بادي جريكو وهي تحتضنه.





وعلى جانب أخر، أثارت ملفات اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي التي تم الإفراج عنها مؤخرا الكثير من الجدل، وتحديدا في اكتوبر من عام 2017.





وكشفت إحدى الوثائق أن روبرت كيندي الشهير بـ بوبي شقيق الرئيس الأمريكي قد استلم مذكرة تحذره من الإفراج الوشيك عن كتاب يتضمن معلومات عن علاقته العاطفية مع الممثلة الأمريكية مارلين مونرو.





وبحسب ما ذكره المسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فإن كتاب “الموت الغريب لمارلين مونرو” الصادر عام 1964 لـ فرانك كابيل هو الكتاب الذي أشار بشكل متكرر إلى علاقة مونرو والشقيق الأصغر لـ جون كيندي، كما أكد كابيل من خلاله أن هناك علاقة وثيقة جمعت بوبي بالفنانة الراحلة.





وقبل وفاة النجمة العالمية عام 1962 عن عمر 36 عاما، كان يشاع أنها على علاقة مع الرئيس الأمريكي جون كيندي وشقيقه الأصغر بوبي بل وتكهن البعض أن العلاقة العاطفية مع الأخوين قد تكون لعبت دورا كبيرا في وفاتها التي قيل وقتها أنها واقعة انتحار.

كما أفاد البعض في ذلك الوقت أن مونرو كانت تهدد بعمل مؤتمر صحفي للكشف عن أسرار علاقتها بالأخوين جون وبوبي، مما قد يؤثر على مستقبلهما السياسي، لذا لجآ إلى التخلص منها.







