أمن الجيزة يواصل حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية

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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.



وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي والمرور عن ضبط 7 مخالفات تصالح فوري- 5 حالة سحب متنوع –20 نموزج 125، وفي مجال المرافق تم ضبط 250 كرسى- 2 دراجة بخارية – 11 ميزان - 22 ترابيزة –2 ثلاجة – 15 - 45 قلب شيشة-– 2 ثلاجة – 18 طقطوقة – 2 تروسيكل – 30 قلب شيشة – 25 استاند- 4 توك توك –35 مليكان ملابس – 8 ميزان- 6 عربة يد- 11 اوتاد وسلاسل – 9 استاند-6 أسطوانة غاز – 9 شمسية-9 ميزان- 2 عربة فول – 5 اعلان بدون ترخيص – 16 مليكان – 8 ترولي – 4 غرزة شاي -كوريك – 12 طقطوقة- والإجمالي 442 مخالفة.



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.