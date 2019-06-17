تركي آل الشيخ عن تكوين ناديه الجديد:"في 15 يوم" (فيديو)

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة جديدة عن النادي الجديد الذي ينوي شراؤه.





ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيه جمال العاصي قائلا :"المرة اللي فاتت عملنا فريق في 23 اليوم المرة دي مفاجأة".





وعلق تركي ال الشيخ على الفيديو قائلا :"المرة دي في 15 يوم".





كان تركي آل الشيخ قد أعلن عن بيع حصته في نادي بيراميدز.