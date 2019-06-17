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برومو أغنية محمد رمضان الجديدة "بابا" يحقق مليوني ونصف المليون مشاهدة (فيديو)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:43 ص
برومو أغنية محمد رمضان الجديدة بابا يحقق مليوني ونصف المليون مشاهدة (فيديو)
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حقق برومو أغنية محمد رمضان الجديدة "بابا" أكثر من مليوني ونصف المليون مشاهدة في وقت قياسي، وذلك بعد طرح رمضان، البرومو عبر قناته الخاصة بيوتيوب في 11 يونيو الجاري.

وتصدر برومو أغنية محمد رمضان الجديدة "بابا" مؤشرات البحث على جوجل بعد طرحه بفترة قليلة. 

أغنية "بابا" تعاون فيها محمد رمضان مع المخرج أحمد عبد الواحد، كلمات خالد بدران، والتعاون الثالث على التوالي لرمضان مع الملحن والموزع رامي المصري بعد "اللهو الخفي" و"فيرس".

ويستكمل رمضان بهذه الأغنية سلسلة الأغاني التي قدمها وصورها بطريقة الفيديو كليب مثل: "مافيا"، و"فيرس"، و"نمبر وان" وغيرها. 

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