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تحرير 3552 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:39 ص
تحرير 3552 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1202) مخالفة انتظار خاطئ، (483) متنوع،( 100 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 82 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (25) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1484 ) نـمــوذج 125،( 42 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 75 ) التصالح الفوري، ( 20 ) حملة السرفيس، ( 8 ) زجاج فاميه، ( 8 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 3552 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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