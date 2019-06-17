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خالد بيومي: ثنائي منتخب السنغال مفاجأة أمم أفريقيا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:37 ص
خالد بيومي: ثنائي منتخب السنغال مفاجأة أمم أفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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أشاد خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، بطرفي المنتخب السنغالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاقة البطولة الافريقية في مصر.

وقال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "السنغال فريق قوي للغايه، وايضا نيجيريا فريق متكدس بالنجوم، ولكن يعيبه عدم قدرة مدربه في السيطرة على اللاعبين"

وأردف : "طرفي منتخب السنغال سيصبحوا مفاجأة البطولة، مرهقين لأي دفاع".
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