"الإفتاء" عن محاولات تشويه كوبري روض الفرج: "من يفعل ذلك ربنا هيحاسبه" (فيديو)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:52 ص
نعيم يوسف
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علق الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على مسألة تشويه المنشآت العامة، ومنها تشويه كوبري روض الفرج الملجم، مشددا على أن من يفعل ذلك آثم، وأكبر من أن يكون آثم "وربنا هيحاسبه".
وأضاف "عمران" في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المضاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أننا نحتاج للحفاظ على الجمال في بلادنا، والدين ركن فيه أن الإنسان يعمر الدنيا، ومن يشوه شيء أو يدمره سوف يحاسب أمام الله.
وشدد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية أن نعلم أطفالنا الحفاظ على الجمال في حياتهم.
وأضاف "عمران" في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المضاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أننا نحتاج للحفاظ على الجمال في بلادنا، والدين ركن فيه أن الإنسان يعمر الدنيا، ومن يشوه شيء أو يدمره سوف يحاسب أمام الله.
وشدد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية أن نعلم أطفالنا الحفاظ على الجمال في حياتهم.
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