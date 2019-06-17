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خالد بيومي: أحذر فرق أمم أفريقيا من الجزائر

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:35 ص
خالد بيومي: أحذر فرق أمم أفريقيا من الجزائر
الجزائر
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الفجر الرياضي
 
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حذر خالد بيومي المحلل الكروي، الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، من منتخب الجزائر بسبب إمكانياته الكبيرة.

قال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "منتخب الجزائر يركز بشكل كبير في البطولة رغم أنه لا يحقق نتائج جيدة في الوديات لكن مسئوليه نجحوا في السيطرة على الفريق وتوفير أجواء من التركيز".

وتابع أن الجزائر يمتلك خط هجوم من أعلى معدلات الهجوم للفرق المشاركة في البطولة بالكامل، ممثلًا في رياض محرز وياسين براهيمي وبغداد بونجاح.
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