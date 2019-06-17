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تفاصيل حفل أمم إفريقيا مصر 2019

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:22 ص
تفاصيل حفل أمم إفريقيا مصر 2019
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الفجر الرياضي
 
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يتزين استاد القاهرة لاستقبال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2019 في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.


ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء، لمدة 20 دقيقة ثم يتم تجهيز الملعب لمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي التى ستقام في العاشرة مساء.

 

ويشهد حفل الافتتاح غناء المطرب حكيم، إلى جانب أغنية أخرى لأحد المطربين الأفارقة.


وتتواجد مصر في المجموعة الأولى إلى جانب كل من منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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