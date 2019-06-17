اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف دار السلام"

تستأنف اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة المتهم هانى عدلى والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بالتجمهر.





وخصصت المحكمة الجلسة لسماع اقوال شاهد الاثبات كطلب الدفاع .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامه عبد الظاهر بسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.





أسندت النيابة للمتهمين في القضية، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.



