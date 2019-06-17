رابطة التاكسي الأبيض: 1500 جنيه دخل شهري نتيجة الإعلانات



وأضاف "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المضاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن هذا يوفر دخل شهري لسائق التاكسي، معربا عن احترامه وتقديره لرئيس الجمهورية الذي ذكر فكرة تطوير التاكسي.



وتابع رئيس رابطة سائقي التاكسي الأبيض، أن هذا سيوفر دخل يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، ولكن هناك اشتراطات أساسية مثل أن تكون جودة السيارة ممتازة.

قال محمود عبد الحميد، رئيس رابطة سائقي التاكسي الأبيض، إن محافظة القاهرة وافقت على وضع إعلانات على التاكسي الأبيض، مقابل رسوم تدفعها شركة الدعاية والإعلان.