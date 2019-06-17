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خالد بيومي: المنتخب المغربي يفتقد للجماعية والحب

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:18 ص
خالد بيومي: المنتخب المغربي يفتقد للجماعية والحب
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الفجر الرياضي
 
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يرى خالد بيومي المحلل الكروي، أن المنتخب المغربي، سيواجه الكثير من الازمات والمشاكل في أمم أفريقيا التي تنطلق بعد أيام قليلة.

قال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "منتخب المغرب سيواجه الكثير من الأزمات إذا لم ينجح المدير الفني في السيطرة على غرفة خلع الملابس".

وواصل: "منتخب المغرب لديه إمكانيات رائعة في الوسط والهجوم، لكنه يفتقد للجماعية والحب داخل غرفة خلع الملابس.
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