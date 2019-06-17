ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد بيومي: محمد صلاح ازداد ثقلًا.. وهذا تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:14 ص
خالد بيومي: محمد صلاح ازداد ثقلًا.. وهذا تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أثنى خالد بيومي المحلل الكروي، على مستوى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في ودية الفراعنة أمام غينيا.

قال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد صلاح ازداد ثقلًا بشكل واضح من حيث الوقوف على الكرة والتصرف في المواقف المختلفة.

وتابع أن محمد صلاح نجح في تغيير شكل منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه غير قلق على الفريق، ويعتقد أن الجهاز الفني استقر على التشكيل بنسبة 100% على النحو التالي:

محمد الشناوي - أيمن أشرف – حجازي – باهر – المحمدي - النني – طارق حامد - تريزيجيه – عبد الله السعيد – محمد صلاح - مروان محسن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور