موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل "جن"!

انتقد الأمير علي بن الحسين، انشغال الشارع الأردني بالحديث عن مسلسل "جن" المثير للجدل، داعيًا إلى احترام الناس واختلافاتهم.





وقال في تغريدة له على تويتر، كل هذا النشاط والاهتمام بأحداث مسلسل ليس وثائقيا أساسا، وطاقات مهدورة بالإساءة إلى أفراد وعائلات أردنية، بدل التركيز على إيجاد حلول لمشاكل البلد الحقيقية؟ فلنحترم الناس واختلافاتهم، فالأردن يسع جميع الفئات والمعتقدات وأنماط الحياة طالما كانت مسالمة. كفاية ونهاية!





وقد أثار المسلسل "جن" الجدل في الشارع الأردني، بعد بضع ساعات من عرضه على شبكة نتفلكس، لاحتوائه على مشاهد وصفت بـ"الخادشة للحياء".





ومسلسل الفانتازيا الذي شارك في بطولته ممثلون أردنيون، هو أول منتج عربي لشركة نتفلكس العالمية، وجرى تصوير مشاهده في المملكة الأردنية.





وأثارت أولى حلقات المسلسل جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، بسبب الألفاظ والمشاهد "الخاشدة للحياء" التي احتواها المسلسل، والتي وصفها ناشطون بالخارجة على عادات المجتمع الأردني وأخلاقه.







