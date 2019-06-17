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أحمد علي: دفاع المنتخب مقلق وأحمد الشناوي الأجدر بحراسة المرمى

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:57 ص
أحمد علي: دفاع المنتخب مقلق وأحمد الشناوي الأجدر بحراسة المرمى
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد علي مدافع فريق الجونة، ان منتخب مصر يمتلك الكثير من نقاط القوة.

وقال علي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " لدينا نقاط قوة تتمثل في محمد صلاح وعبد الله السعيد واحمد المحمدي وغيرهم"

وأردف : "لكن هناك بعض الامور التي تثير القلق مثل خط الدفاع".

وأتم كلماته : "أفضل احمد الشناوي للمشاركة كأساسيا في مركز حراسة المرمى".

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