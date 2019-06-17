أحمد علي: دفاع المنتخب مقلق وأحمد الشناوي الأجدر بحراسة المرمى

أكد أحمد علي مدافع فريق الجونة، ان منتخب مصر يمتلك الكثير من نقاط القوة.





وقال علي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " لدينا نقاط قوة تتمثل في محمد صلاح وعبد الله السعيد واحمد المحمدي وغيرهم"





وأردف : "لكن هناك بعض الامور التي تثير القلق مثل خط الدفاع".





وأتم كلماته : "أفضل احمد الشناوي للمشاركة كأساسيا في مركز حراسة المرمى".



