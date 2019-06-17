في ذكرى ميلاد كوثر رمزي.. تعرف على علاقتها بمقتل ذكرى





تحل اليوم الإثنين، الذكرى الثامنة والثمانين على ميلاد الفنانة الراحلة كوثر رمزي، التي ولدت في السابع عشر من يونيو ١٩٣١، ووالدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي خبير التراث المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.





انطلق مشوارها الفني في الإذاعة المصرية، ثم تنوعت أعمال الفنية بين المسرح والسينما والتلفزيون، لكنها لم تقدم دور البطولة مطلقًا، قدمت في السينما قرابة ٧٠ فيلم من بينها: "نداء الحب"، و"بخيت وعديلة"، و"طيور الظلام"، و"مهمة في تل أبيب"، و"أبو كرتونة"، وفي التلفزيون كان لها أكثر من ١٠٠ عمل، أبرزها: "أبو العلا البشري"، و"يوميات ونيس"، و"لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"الوالدة باشا"، وعلى المسرح كان لها ظهور مميز في مسرحيات عدة منها: "الزعيم"، و"بودي جارد".





تزوجت من مدير أمن شركة أدكو للأدوية، ولم ترزق بأطفال، وحصلت على شهادة تقدير من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أصيبت في أواخر أيامها بجلطة، عانت على إثرها من شلل في ساقها ويدها اليمنى، ورحلت عن عالمنا في الثاني من سبتمبر العام الماضي، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية.





ارتبط اسمها بالفنانة التونسية الراحلة ذكرى، كيث كانت صديقتها واعتادت على زيارتها في منزلها، وكانت ذكرى تناديها ب"ماما كوثر"، وكانت كوثر حاضرة في منزلها في ليلة مقتل ذكرى، على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي الذي طردها من المنزل، لتستيقظ على خبر مقتل صديقتها، وبعدها أصبحت شاهد في القضية، واستضافتها وسائل الإعلام للحديث عن الحادث وعلاقتها بالمغدورة.



