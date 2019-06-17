ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد علي: طردي في لقاء بيراميدز "ظلم"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:51 ص
أحمد علي: طردي في لقاء بيراميدز ظلم
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد أحمد علي لاعب الجونة، أن الطرد الذي تعرض له في لقاء بيراميدز بالدور الثاني للدوري كان ظالمًا بشكل كبير.

قال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أحد لاعبي بيراميدز سقط على الأرض واستكملنا الهجمة وسجلنا منها هدف".

وتابع أن عمر جابر انفعل على استكمال الجونة للهجمة رغم سقوط أحد لاعبي بيراميدز، موضحًا أنه اندفع نحوه ليقول له إن عبد الله السعيد طلب استكمال اللعب بشكل طبيعي.

وواصل: "اندفاعي تجاه عمر جابر أوحى له أنني أسعى للاشتباك معه، وعند عودتي اصطدمت به بشكل غير متعمد فطردني الحكم".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور