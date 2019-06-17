أحمد علي: طردي في لقاء بيراميدز "ظلم"

أكد أحمد علي لاعب الجونة، أن الطرد الذي تعرض له في لقاء بيراميدز بالدور الثاني للدوري كان ظالمًا بشكل كبير.





قال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أحد لاعبي بيراميدز سقط على الأرض واستكملنا الهجمة وسجلنا منها هدف".





وتابع أن عمر جابر انفعل على استكمال الجونة للهجمة رغم سقوط أحد لاعبي بيراميدز، موضحًا أنه اندفع نحوه ليقول له إن عبد الله السعيد طلب استكمال اللعب بشكل طبيعي.





وواصل: "اندفاعي تجاه عمر جابر أوحى له أنني أسعى للاشتباك معه، وعند عودتي اصطدمت به بشكل غير متعمد فطردني الحكم".