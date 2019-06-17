بالأسماء.. 5 نجوم ضحايا تعاقد برشلونة مع نيمار وجريزمان





يقترب نادي برشلونة الاسباني من حسم صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى الكامب نو وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الإعلامي الكتالوني خافي ميغيل عبر راديو "Radio CAT"، أنه في حال قدوم الثنائي نيمار وجريزمان سيكلفوا خزينة البارسا مبلغ 300 مليون يورو دون حساب الرواتب "100 مليون يورو بين الاثنين".





كما يرى الإعلامي الكتالوني أن إدارة برشلونة في هذه الحالة سيتوجب عليها بيع الخماسي (فيليب كوتينهو وعثمان ديمبلي وأومتيتي وراكيتيتش ومالكوم).





وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة مجدداً إلى الكامب نو وذلك لعدم شعوره بالسعادة مع فريقه.



