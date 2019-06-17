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أول تعليق من سواريز بعد اكتساح الإكوادور برباعية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:30 ص
أول تعليق من سواريز بعد اكتساح الإكوادور برباعية
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منى العوضي
 
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أشاد لويس سواريز بانطلاقة منتخب الأوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز اليوم على الإكوادور بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت رباعية الأوروجواي في شباك الإكوادور عن طريق؛ نيكولاس لوديرو وإدينسون كافاني ولويس سواريز وأرتور مينا (مدافع الخصم بالخطأ في مرماه).

وقال سواريز، عقب نهاية المباراة: "الفوز اليوم كان مهم جدًا، كنا مسيطرين على المباراة حتى قبل أن يُطرد لاعب الإكوادور".

وتابع حديثه: "صحيح أن تقنية الـVAR تضيع العديد من الدقائق لكن هذا لا يهم بما أنها تساعد على العدل".

ويقع منتخب الأوروجواي في المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا 2019 رفقة منتخبات؛ الإكواردور وتشيلي واليابان وهي مجموعة نارية حيثُ يتواجد فيها المنتخب التشيلي بطل النسخة الماضية.

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