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مدرب المنتخب: استقرينا على 99% من تشكيل مصر في أمم إفريقيا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:23 ص
مدرب المنتخب: استقرينا على 99% من تشكيل مصر في أمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني استقر على 99% من التشكيل الأساسي للفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "استقرينا على 99% في كل المراكز، وأتمنى أن لا يحدث إصابات بالأيام القادمة".

وعن حراسة المرمى: "أحمد ناجي سيتولى هذه المسئولية، ويعرض علينا وجهة نظرة، ولأجيري القرار الأخير".

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