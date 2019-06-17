حماية المستهلك: تعويض المتضررين من إلغاء حجوزات تذاكر الطيران بالكويت



وأضاف "عبدالمعطي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن من سيحصلون على تذاكر سوف يعوضون بتذاكر بديلة مجانية تماما و"مش هيدفع تعريفة".





وأشار إلى أن من حجز تذكرة بسعر معين وفات ميعادها، سوف يحصل على تعويض بقيمة ما دفعه، ولكن بناء على مستند الشراء.



وشدد على أن الشركات الثلاثة وقعت على ما يفيد بالتزامهم بهذا الإجراء لأن هدفهم هو إرضاء العميل والمستهلك، وحل المشاكل بشكل إيجابي.

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم تعويض المتضررين من أزمة إلغاء الحجوزات إما بالسعر القديم، أو بتذاكر بديلة.