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ترتيب مجموعة أوروجواي في كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:59 ص
ترتيب مجموعة أوروجواي في كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور
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أحمد عصام
 
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فاز منتخب الأوروجواي على منتخب الاكوادور، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا بعد فوز منتخب الأوروجواي.

1- أوروجواي 3 نقاط.

2- تشيلي 0 نقاط.

3- اليابان 0 نقاط.

4- الأكوادور 0 نقاط.

وسيواجه منتخب تشيلي، نظيره منتخب اليابان صباح الغد في منافسات تلك المجموعة أيضاً.

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