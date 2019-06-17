السبت.. اجتماع لمجلس 'الصحفيين' لبحث مطالب الزملاء المتأخرة

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قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد جلسة مساء السبت المقبل، لاستكمال مناقشة ما يُستجد من أعمال ومطالب الزملاء الصحفيين المتأخرة.





ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم، على ٨٥ قرضًا حسنًا، و١٥ إعانة مرضية، كما قرر اعتماد محضر اجتماع لجنة المعاشات، وتقسيط قيمة المصايف لمدة سنة أشهر، وتجديد إعانة البطالة للصحفيين في العالم اليوم، لمدة ثلاثة أشهر.



