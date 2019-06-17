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أوروجواي تقسو على الإكوادور برباعية نظيفة في كوبا أمريكا 2019

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:57 ص
أوروجواي تقسو على الإكوادور برباعية نظيفة في كوبا أمريكا 2019
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أحمد عصام
 
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نجح منتخب الأوروجواي في تحقيق الفوز على منتخب الاكوادور، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل لوديرو الهدف الأول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يعزز ايدسون كافاني النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 33 من الشوط الأول، واحرز لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44 قبل إنتهاء الشوط الأول، واختتم مينا المباراة بالهدف الرابع بالخطأ في مرماه.

وتصدر منتخب الأوروجواي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخب الاكوادور في مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط، وسوف يلتقي تشيلي ضد منتخب اليابان صباح الغد في منافسات تلك المجموعة.
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