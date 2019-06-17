ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب المنتخب: محمد صلاح صنع الفارق للمنتخب أمام غينيا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:55 ص
مدرب المنتخب: محمد صلاح صنع الفارق للمنتخب أمام غينيا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح صنع الفارق ووضع الثقة في اللاعبين ونجحنا بالفوز، واليوم كان مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية".

وأكمل : "المهم هو تجهيز جميع اللاعبين في المباريات لأن البطولة مشوارها طويل، ومستعدون لضربة البداية".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور