مدرب المنتخب: محمد صلاح صنع الفارق للمنتخب أمام غينيا

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا.





وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح صنع الفارق ووضع الثقة في اللاعبين ونجحنا بالفوز، واليوم كان مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية".





وأكمل : "المهم هو تجهيز جميع اللاعبين في المباريات لأن البطولة مشوارها طويل، ومستعدون لضربة البداية".